Neuer Stürmer für Union

Union Berlin steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der ukrainische Nachwuchsstürmer Dmytro Bohdanov von Zweitligist Dynamo Dresden nach Köpenick wechseln. Für den 18-Jährigen überweist der Bundesligist laut der Boulevardzeitung eine niedrige sechsstellige Ablösesumme.

Bohdanov war 2022 aus der Jugend von Dynamo Kyiv nach Dresden gewechselt. In der vergangenen Saison stand der dreifache U19-Nationalspieler fünfmal für die Sachsen in der 3. Liga auf dem Feld und steuerte dabei eine Torvorlage bei.