Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer Stürmer für Union

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Dmytro Bogdanov (m.) im Trikot von Dynamo Dresden @Maxppp

Union Berlin steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Angreifers. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der ukrainische Nachwuchsstürmer Dmytro Bohdanov von Zweitligist Dynamo Dresden nach Köpenick wechseln. Für den 18-Jährigen überweist der Bundesligist laut der Boulevardzeitung eine niedrige sechsstellige Ablösesumme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bohdanov war 2022 aus der Jugend von Dynamo Kyiv nach Dresden gewechselt. In der vergangenen Saison stand der dreifache U19-Nationalspieler fünfmal für die Sachsen in der 3. Liga auf dem Feld und steuerte dabei eine Torvorlage bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Union Berlin
Dresden
Dmytro Bohdanov

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Dmytro Bohdanov Dmytro Bohdanov
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert