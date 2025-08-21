Union: Baumgart zieht Leite-Konsequenzen

Union Berlin hat sich festgelegt, wie weiter mit Diogo Leite verfahren wird. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der wechselwillige Innenverteidiger beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) nicht im Kader der Eisernen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Steffen Baumgart begründet diese Maßnahme mit der fehlenden Teilnahme des 26-Jährigen am Mannschaftstraining: „Diogo befindet sich nicht im Training. Es gibt eine Situation, die wir alle kennen. Und dieser Situation tragen wir Rechnung. Wir schauen, was kommt und dann lassen wir uns überraschen.“ Union erhofft sich durch einen Verkauf einen saftigen Geldregen.