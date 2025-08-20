Drexler & Bauer im Zweitliga-Fokus

Dynamo Dresden hat bei der Suche nach neuen Innenverteidigern zwei Bundesliga-Spieler ausfindig gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich dabei um Tim Drexler (20) von der TSG Hoffenheim und Maximilian Bauer (25) vom FC Augsburg. Beide Abwehrspieler waren in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis im deutschen Unterhaus unterwegs, Drexler beim 1. FC Nürnberg, Bauer beim 1. FC Kaiserslautern.

Bei beiden Verteidigern kommt für die Sachsen lediglich eine Leihe in Frage, insgesamt hat der Aufsteiger dafür ein Budget von einer halben Million Euro angedacht. In den ersten drei Pflichtspielen hagelte es für das Team von Thomas Stamm drei Niederlagen, entsprechend muss der Kader noch nachjustiert werden. Mit beiden Spielern befindet sich die SGD bereits im Austausch.