Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Drexler & Bauer im Zweitliga-Fokus

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Drexler ist aufmerksam @Maxppp

Dynamo Dresden hat bei der Suche nach neuen Innenverteidigern zwei Bundesliga-Spieler ausfindig gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich dabei um Tim Drexler (20) von der TSG Hoffenheim und Maximilian Bauer (25) vom FC Augsburg. Beide Abwehrspieler waren in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis im deutschen Unterhaus unterwegs, Drexler beim 1. FC Nürnberg, Bauer beim 1. FC Kaiserslautern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei beiden Verteidigern kommt für die Sachsen lediglich eine Leihe in Frage, insgesamt hat der Aufsteiger dafür ein Budget von einer halben Million Euro angedacht. In den ersten drei Pflichtspielen hagelte es für das Team von Thomas Stamm drei Niederlagen, entsprechend muss der Kader noch nachjustiert werden. Mit beiden Spielern befindet sich die SGD bereits im Austausch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Dresden
Augsburg
Hoffenheim
Tim Drexler
Maximilian Bauer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Augsburg Logo FC Augsburg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Tim Drexler Tim Drexler
Maximilian Bauer Maximilian Bauer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert