Einigung: McAtee vor City-Abschied

von Georg Kreul - Quelle: Fabrizio Romano
James McAtee zieht ne Schnute @Maxppp

Nach zahlreichen Gerüchten um einen möglichen Wechsel in die Bundesliga steht Mittelfeldspieler James McAtte unmittelbar vor einem Transfer innerhalb der Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 21-Jährige von Manchester City mit Nottingham Forest über die persönlichen Wechselkonditionen einig geworden. Beide Klubs stecken darüber hinaus aktuell in der Endphase der Ablöseverhandlungen. Im Raum steht ein Paket von umgerechnet rund 23 Millionen Euro für das City-Eigengewächs.

Um McAtee hatten sich in den zurückliegenden Monaten auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart bemüht. Schließlich steht der englische U21-Nationalspieler nur noch bis 2026 bei City unter Vertrag und sehnte sich nach mehr Spielzeit als zuletzt unter Trainer Pep Guardiola.

