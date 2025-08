Last Minute: BVB lehnte zwei Offensiv-Zugänge ab

Borussia Dortmund bot sich die Gelegenheit, bei Johan Bakayoko (22) und Andrija Maksimovic (18) zuzuschnappen. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass Rechtsaußen Bakayoko dem BVB kurz vor seiner Unterschrift bei RB Leipzig noch einmal angeboten wurde.

Ähnlich sei es bei Maksimovic abgelaufen, der einem Transfer nach Dortmund „nicht abgeneigt“ gewesen sein soll. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte letztlich für 14 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad zu RB. Für Rechtsaußen Bakayoko zahlte Leipzig 18 Millionen an die PSV Eindhoven.

Beim BVB, berichtet die ‚WAZ‘, lehnten die Kaderplaner die Deals ab, da sie „nicht davon überzeugt waren, dass sie besser seien als die Spieler, die bereits in Dortmund unter Vertrag stehen.“

Und so bleibt Mittelfeldspieler Jobe Bellingham (19), für 30 Millionen vom AFC Sunderland geholt, vorerst der einzige Sommerneuzugang. Mit Blick auf die Verletzung von Julien Duranville (19), den Verkauf von Jamie Gittens (20) an den FC Chelsea und den sich anbahnenden Transfer von Giovanni Reyna (22) nach Parma besteht in der Offensive durchaus Handlungsbedarf.