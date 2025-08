Liverpool: Núñez sagt neuem Klub zu

Die Zeit von Darwin Núñez beim FC Liverpool neigt sich dem Ende entgegen. Wie das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, hat der 26-Jährige grünes Licht für einen Wechsel nach Saudi-Arabien gegeben. Jetzt müssen sich die Reds noch mit dem potenziellen Abnehmer Al Hilal auf eine Ablösesumme einigen.

In den kommenden Tagen sollen die Gespräche beginnen. Liverpool hofft darauf, möglichst viel der 85 Millionen Euro wiederzubekommen, die 2022 an Benfica Lissabon geflossen waren. In der Premier League ist Núñez in drei Jahren nie richtig angekommen. In Hugo Ekitiké (23), der für bis zu 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt geholt wurde, hat der englische Meister längst für Ersatz gesorgt. Auch Alexander Isak (25/Newcastle United) soll noch kommen, wodurch für den Uruguayer kein Platz mehr wäre.