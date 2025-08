Magdeburg: Weitere Transfers in der Mache

Der 1. FC Magdeburg hat seine Transfergeschäfte noch nicht für beendet erklärt. Das betonte FCM-Sportchef Otmar Schork am Donnerstagnachmittag gegenüber der ‚Bild‘: „Wir sind definitiv an Verstärkungen dran. Wir sind uns einig, dass wir noch etwas tun werden. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.“ Mögliche Abgänge wollte Schork dabei nicht ausschließen, stellte aber deutlich klar, dass der Tabellenfünfte der Vorsaison das Heft des Handelns in der Hand hat.

„Ob wir dahingehend Gespräche führen, das liegt ausschließlich in unserem Ermessen. Wir entscheiden, ob wir überhaupt Gespräche führen. Denn: Alle Spieler haben Vertrag und das gilt für uns.“ Das betrifft ausdrücklich auch Leistungsträger wie Martijn Kaars (26) oder Jean Hugonet (25), für die allerdings auch „keine Anfragen und keine Angebote“ vorliegen.