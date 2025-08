Sesko-Poker: United schlägt Tausch-Deal vor

Bei Viktor Gyökeres (27/zum FC Arsenal) ging Manchester United leer aus, Alexander Isak (25) könnte bald neben Hugo Ekitiké (23) beim FC Liverpool stürmen. Und auch bei Benjamin Sesko (22) von RB Leipzig schien die Messe fast gelesen, nach FT-Informationen bereitet Newcastle United ein erstes Angebot von 72 bis 74 Millionen Euro vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Slowenen will sich United aber nicht geschlagen geben, RB wurde bereits darüber informiert, dass der englische Rekordmeister mitbieten wird. ‚The Athletic‘ liefert nun Hintergründe, wie sich die Red Devils einen Wechsel vorstellen. Demnach sollen die Leipziger ihrerseits Interesse an Rasmus Hojlund (22) signalisieren, der United-Stürmer soll entsprechend in einen Tauschdeal eingebunden werden.

Die Engländer wollen der Tatsache Rechnung tragen, dass Hojlund nach seinem fast 80 Millionen Euro teuren Transfer nie die hohen Erwartungen erfüllen konnte. Entsprechend soll RB mit einer zusätzlichen Ablöse für Sesko entschädigt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hojlund will bleiben

Fraglich aber, ob Hojlund bei diesem Konstrukt mitspielt. Gegenüber ‚Sky Sports‘ stellt der Stürmer klar: „Ich denke, mein Plan ist sehr klar: Ich werde bleiben und ich werde um meinen Platz kämpfen, egal was noch passiert.“

Und auch Trainer Rúben Amorim stieß am gestrigen Donnerstag ins gleiche Horn und unterstrich: „Ich weiß nicht, was noch bis zum Ende der Wechselfrist passieren wird. Wichtig ist aber, dass die Stürmer, die hier sind, wirklich hart arbeiten, sich verbessern und somit dem Team helfen.“ Neben RB soll auch Newcastle United, dann als Alternative zu Sesko, sowie Borussia Dortmund Hojlund im Visier haben.