Ist Höjlund auf dem Markt?

Ungeachtet der Stürmersuche von Manchester United stellt sich Trainer Rúben Amorim erst einmal hinter seinen Angreifer Rasmus Höjlund (22). „Ich bin sehr glücklich mit Rasmus“, unterstreicht der portugiesische Cheftrainer gegenüber ‚Sky Sports‘, sagt aber auch: „Ich weiß nicht, was noch bis zum Ende der Wechselfrist passieren wird. Wichtig ist aber, dass die Stürmer, die hier sind, wirklich hart arbeiten, sich verbessern und somit dem Team helfen.“

United arbeitet mit Hochdruck daran, einen neuen Mittelstürmer an Bord zu holen. Bei Benjamin Sesko (22) von RB Leipzig will sich der Rekordmeister trotz der klaren Tendenz in Richtung Newcastle United noch nicht geschlagen geben. Als Alternative wird Ollie Watkins (29) von Aston Villa gehandelt. Kommt die neue Nummer neun, könnte Höjlund auf den Markt gespült werden. Zuletzt war der dänische Nationalspieler bei den Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig gehandelt worden.