Problemstelle: Neuer Sechser für die Eintracht?

Eintracht Frankfurt will in diesem Sommer unbedingt noch einen spielstarken Sechser an Bord holen. Der ‚kicker‘ spekuliert, dass Sportvorstand Markus Krösche in diesem Kontext sogar „ein Ass aus dem Ärmel schütteln“ könnte. Konkrete Namen sind zur Stunde nicht durchgesickert.

Gesucht wird ein Pendant zu Stammspieler Hugo Larsson (21). Der im zentralen Mittelfeld eigentlich gesetzte Ellyes Skhiri (30) verpasste sämtliche Vorbereitungsspiele verletzungsbedingt. Deshalb rotierte der deutlich offensiver agierende Farès Chaïbi (22) in die Startelf. Nicht unwichtig: Sowohl Skhiri als auch Chaïbi werden ab dem 21. Dezember beim Afrika-Cup dabei sein.