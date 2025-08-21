Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Problemstelle: Neuer Sechser für die Eintracht?

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Markus Krösche freut sich @Maxppp

Eintracht Frankfurt will in diesem Sommer unbedingt noch einen spielstarken Sechser an Bord holen. Der ‚kicker‘ spekuliert, dass Sportvorstand Markus Krösche in diesem Kontext sogar „ein Ass aus dem Ärmel schütteln“ könnte. Konkrete Namen sind zur Stunde nicht durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gesucht wird ein Pendant zu Stammspieler Hugo Larsson (21). Der im zentralen Mittelfeld eigentlich gesetzte Ellyes Skhiri (30) verpasste sämtliche Vorbereitungsspiele verletzungsbedingt. Deshalb rotierte der deutlich offensiver agierende Farès Chaïbi (22) in die Startelf. Nicht unwichtig: Sowohl Skhiri als auch Chaïbi werden ab dem 21. Dezember beim Afrika-Cup dabei sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Markus Krösche

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Markus Krösche Markus Krösche
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert