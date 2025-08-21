Menü Suche
Hannover gibt Knight ab

von Luca Hansen - Quelle: portsmouthfc.co.uk
Josh Knight ist ein kleiner Tagträumer @Maxppp

Josh Knight (27) verlässt Hannover 96. Wie der FC Portsmouth bekanntgibt, schließt sich der Innenverteidiger dem englischen Zweitligisten an und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Über die Ablösesumme machen beide Vereine keine Angaben, dem Vernehmen nach fließt mehr als eine Million Euro.

Portsmouth FC
Welcome to #Pompey, @Joshknight66! 🔵✍️
Geschäftsführer Marcus Mann deutet an, dass der Deal auch für 96 lukrativ ist: „Gleichzeitig ist das Angebot aus Portsmouth eines, mit dem wir uns aus wirtschaftlicher Sicht beschäftigen mussten. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt.“

