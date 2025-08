WM im Blick: Baumann verlängert bei Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim kann auch in den kommenden Jahren auf Stammtorhüter Oliver Baumann setzen. Der 35-Jährige unterschreibt im Kraichgau einen neuen Vertrag, dem Vernehmen nach bis 2028. Bereits jetzt ist der Kapitän des Bundesligisten mit 403 Pflichtspielen der Rekordspieler der TSG.

„Oli ist Kapitän unserer Mannschaft und unumstrittener Führungsspieler. Er überzeugt seit über zehn Jahren mit konstant starken Leistungen für unsere TSG in der Bundesliga und ist damit Rekordspieler dieses Vereins. Oli ist Vollprofi, lebt Fußball und übernimmt als Kapitän Verantwortung auf und außerhalb des Platzes“, so Sportchef Andreas Schicker. Baumann war vor elf Jahren vom SC Freiburg nach Hoffenheim gewechselt und seitdem dort Stammspieler. Unter Julian Nagelsmann debütierte er vor einem Jahr für die deutsche Nationalmannschaft und darf sich ernsthafte Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausrechnen.