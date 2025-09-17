Bülter begründet Köln-Entscheidung

Marius Bülter schwärmt nach dem fulminanten Bundesliga-Auftakt mit dem 1. FC Köln von seinem neuen Arbeitgeber. Zu seinem Wechsel sagt der 32-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich wollte unbedingt hierherkommen, um die Emotionen zu spüren und in diesem Stadion zu spielen. Die Stimmung ist sensationell.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bülter brachte das Rhein-Energie-Stadion beim 4:0-Heimerfolg gegen den SC Freiburg zum Kochen, als er ein Tor selbst erzielte und zwei weitere auflegte. Insgesamt kommt der ehemalige Schalker in drei Bundesligapartien auf zwei Tore und zwei Vorlagen. An die Geißböcke, die den Rechtsfuß für gerade einmal eine Million Euro von der TSG Hoffenheim loseisen konnten, ist Bülter vertraglich bis 2027 gebunden und könnte sich im weiteren Saisonverlauf als einer der besten Köln-Transfers der letzten Jahre entpuppen.