Millionen-Ansage über Bayer-Kandidat Ratiu

Sollte Bayer Leverkusen bei Rechtsverteidiger Andrei Rațiu (26) von Rayo Vallecano tatsächlich konkret werden, wäre nicht mit einem Schnäppchen zu rechnen. Gegenüber ‚DAZN‘ ließ David Cobeño verlauten: „Wir sind sehr zufrieden mit Andrei hier. Die Devise ist immer dieselbe: Wer ihn will, muss seine Ausstiegsklausel bezahlen.“ Jener Passus, auf den der Sportdirektor hinweist, liegt bei 25 Millionen Euro.

Der Spanier führt weiter aus: „Wir hoffen, dass er auf seinem Niveau weitermacht, und wir blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft. Die Zeit wird zeigen, ob er bei uns bleibt oder ob jemand anderes seine Ausstiegsklausel bezahlt.“ Allerdings besitzt der FC Villarreal noch Anteile an den Transferrechten für den rumänischen Nationalspieler. Neben einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung hätte das Gelbe U-Boot auch die Möglichkeit, Ratiu per Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro zurückzuholen.