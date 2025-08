Bénes will zurück zum HSV

Beim 1. FC Union Berlin hat Lászlo Bénes wohl keine Zukunft mehr und könnte noch im Sommer wechseln. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ will der 27-Jährige zurück zum Hamburger SV, wo er zwischen 2022 und 2024 am Ball war. Doch beim HSV herrscht hinsichtlich der Personalie Skepsis. Dem Bericht zufolge halten die Verantwortlichen der Rothosen nichts von einer Rückkehr, zumal der Abschied des Slowaken vor einem Jahr nicht ganz geräuschlos verlief.

Bei den Eisernen hat Bénes unter Trainer Steffen Baumgart einen schweren Stand. Am Rande des Trainingslagers sagte der Übungsleiter gestern: „Er muss sich den Platz erkämpfen, es ist kein Wunschkonzert. Ob ein Spieler mehr Spielzeit bekommt, liegt daran, ob er seine Chance nutzt. Wenn ein Wechselwunsch besteht, beschäftigen wir uns damit, wenn es so weit ist. Wir können immer über alles reden.“ In Köpenick erhofft man sich dem Vernehmen nach rund zwei Millionen Euro für den Kreativspieler.