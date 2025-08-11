Menü Suche
Keine HSV-Rückkehr: Karabec entscheidet sich anders

von Fabian Ley - Quelle: L’Équipe
Eine Rückkehr von Adam Karabec zum Hamburger SV hat sich endgültig zerschlagen. Laut ‚L’Équipe‘ steht der Offensivspieler von Sparta Prag vor dem Wechsel zu Olympique Lyon. Der 22-Jährige soll per Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zum Ligue 1-Klub wechseln.

Vor einigen Wochen hatte es noch so ausgesehen, dass Karabec nach seinem erfolgreichen Gastspiel beim Hamburger SV bleibt. Der HSV ließ die 4,2 Millionen Euro teure Kaufoption zunächst verstreichen, arbeitete aber weiter an einem Verbleib. Zwar war sich der Bundesliga-Aufsteiger mit dem tschechischen Linksfuß einig, eine Übereinkunft mit Prag konnte allerdings nicht erzielt werden.

