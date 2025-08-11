Menü Suche
Bochums Broschinski wechselt in die Schweiz

von Martin Schmitz - Quelle: WAZ
Moritz Broschinski beim Warmmachen für den VfL Bochum @Maxppp

Moritz Broschinski zieht es in die Schweizer Super League. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat sich der FC Basel die Gunst des 24-Jährigen gesichert, der aktuell beim VfL Bochum einen schweren Stand hat und unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist. Als Ablöse sollen 2,5 Millionen Euro inklusive Boni aus der Schweiz ins Ruhrgebiet fließen. Der obligatorische Medizincheck ist für den morgigen Dienstag anberaumt.

Beim Revierklub steht der Mittelstürmer nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Der 1,90 Meter große Angreifer lief seit Januar 2023 in 76 Pflichtspielen für den VfL auf, erzielte dabei allerdings lediglich sechs Treffer. Bis zuletzt galt der FC St. Gallen als Favorit im Poker um den VfL-Profi. Basel kaperte den Deal aber mit seinem Angebot Ende der vergangenen Woche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
