Geldregen für Schalke: Die Details zum Thiaw-Deal

Der FC Schalke 04 darf sich voraussichtlich über einen warmen Geldregen freuen. Wie ‚Sky‘ berichtet, erhalten die Königsblauen aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mehr als drei Millionen Euro vom AC Mailand aus dem Verkauf von Malick Thiaw (24) an Newcastle United, der kurz vor dem Abschluss steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger soll für umgerechnet knapp 38 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni in die Premier League wechseln und einen mehrjährigen Vertrag bei den Magpies unterschreiben, der ihm vier bis fünf Millionen Euro netto einbringen soll.