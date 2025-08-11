Werder: RB will bei Silva-Abgang helfen

Der Wechsel von André Silva zu Werder Bremen könnte zeitnah über die Bühne gehen. RB Leipzig bietet inzwischen eine etwas höhere Abfindung für den Abgang des portugiesischen Stürmers zur Liga-Konkurrenz, berichtet ‚Bild‘. Damit wollen die Sachsen die hohe Gehaltsdiskrepanz zwischen Silvas derzeitigem Vertrag bei RB und seinem potenziellen Vertrag in Bremen teils überbrücken.

Zuletzt stockten die Verhandlungen zwischen dem 29-Jährigen und den Grün-Weißen. Dass Silva auf Gehalt verzichten muss, um bei Werder unterzukommen, ist aber weiterhin Fakt. In Leipzig verdient der Torjäger sieben Millionen Euro pro Saison.