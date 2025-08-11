Neapel denkt an Elmas-Rückkehr

Vielleicht kehrt Eljif Elmas noch im laufenden Transferfenster an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die SSC Neapel beschäftigt sich laut ‚Sky Italia‘ mit einer Rückholaktion des Nordmazedoniers. Schon von 2019 bis 2024 lief Elmas im hellblauen Trikot von Napoli auf. Konkrete Schritte wurden vom Serie A-Klub aber noch nicht in die Wege geleitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Turin hatte sich zuletzt auch intensiv mit einer festen Verpflichtung des 25-Jährigen auseinandergesetzt. In der vergangenen Spielzeit war Elmas an Torino verliehen und absolvierte 13 Pflichtspiele. Dabei erzielte er vier Treffer.