Bayer holt RB-Keeper Blaswich

Janis Blaswich verlässt RB Leipzig nach drei Jahren. Bayer Leverkusen teilt die Verpflichtung des 34-Jährigen offiziell mit. Den Schlussmann lässt sich Bayer ein Jahr vor Vertragsende zwei Millionen Euro zuzüglich einer Million an möglichen Boni kosten.

Unterm Bayer-Kreuz unterschreibt Blaswich einen Vertrag bis 2027. Der Routinier wird beim deutschen Vizemeister den Posten als Nummer zwei hinter Neuzugang Mark Flekken (32) einnehmen.

„Mit Janis Blaswich haben wir auf der Torwartposition eine hochklassige Nachfolgelösung gefunden. Das ermöglicht es uns, ohne Qualitätsverlust im Torhüterteam weiterzuarbeiten“, erklärt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „Janis bringt neben seiner individuellen Klasse große internationale Erfahrung mit. Wir sind glücklich, dass wir diesen erstklassigen Transfer umsetzen konnten.“

Blaswich selbst sagt über seinen Wechsel: „Es ist eine Riesenfreude für mich, einem solch charismatischen Kollegen wie Lukas zu folgen, der bei Bayer 04 zu einer Legende geworden ist. Nun für Bayer 04 Leverkusen zu spielen, für den hochkarätigsten Verein meiner Heimatregion und einen der besten Klubs Deutschlands, ist überragend. Ich bin absolut begeistert von dem, was auf mich zukommt.“

Eine Rolle, mit der sich Lukas Hradecky (35) nicht abfinden konnte. Der langjährige Stammkeeper der Werkself hat bei der AS Monaco angeheuert.