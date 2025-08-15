Alles klar: Zetterer-Deal vor Abschluss

Kurz vor Saisonbeginn kommt es innerhalb der Bundesliga zum Stühlerücken auf der Torwartposition. Der Wechsel von Michael Zetterer zu Eintracht Frankfurt steht vor dem Abschluss. Laut ‚Bild‘ ist sich der 30-jährige Keeper von Werder Bremen mit der SGE mündlich über den Wechsel einig. Bei der Eintracht soll Bremens derzeitige Nummer eins einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Darüber hinaus stehen auch die Verhandlungen zwischen den Klubs kurz vor dem Abschluss. Laut ‚Bild‘ überweist die SGE 4,5 Millionen Euro an Bremen. Der Wechsel soll im Laufe des aktuellen Pokalwochenendes über die Bühne gehen. In Frankfurt ersetzt Zetterer den scheidenden Kevin Trapp.

Der 35-Jährige unterrichtete am gestrigen Donnerstagabend die Vereinsführung darüber, dass er das Wechselangebot des Pariser FC annehmen will. Für den langjährigen Platzhirsch zwischen den Pfosten kassiert Frankfurt dem Vernehmen nach eine Million Euro Ablöse.