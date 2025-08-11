Atlético verkündet Raspadori-Deal

Giacomo Raspadori geht künftig in La Liga auf Torejagd. Atlético Madrid gibt die Verpflichtung des Offensivspielers offiziell bekannt. Der 25-Jährige unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach überweisen die Rojiblancos an die SSC Neapel eine Ablöse in Höhe von 22 Millionen Euro, die durch etwaige Boni um weitere vier Millionen Euro ansteigen kann.

Napoli hatte Raspadori 2023 nach vorheriger Leihe für 28 Millionen Euro von der US Sassuolo festverpflichtet. Für den amtierenden Scudetto-Sieger steuerte der italienische Nationalspieler (40 Länderspiele) in 109 Spielen 18 Tore und zehn Vorlagen bei. Der 1,72 Meter große Rechtsfuß wagt nun erstmals den Sprung aus seiner italienischen Heimat. Für Atlético ist Raspadori die gewünschte Verstärkung für die Offensive, zuvor hatten die Colchoneros einen Korb von Enzo Millot (23) kassiert, den es vom VfB Stuttgart zu Saudi-Klub Al Ahli zog.