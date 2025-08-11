Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Atlético verkündet Raspadori-Deal

von Fabian Ley - Quelle: atleticodemadrid.com
1 min.
Raspadori 2425 @Maxppp

Giacomo Raspadori geht künftig in La Liga auf Torejagd. Atlético Madrid gibt die Verpflichtung des Offensivspielers offiziell bekannt. Der 25-Jährige unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach überweisen die Rojiblancos an die SSC Neapel eine Ablöse in Höhe von 22 Millionen Euro, die durch etwaige Boni um weitere vier Millionen Euro ansteigen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter
Atlético de Madrid
Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori 🔴⚪
Bei X ansehen

Napoli hatte Raspadori 2023 nach vorheriger Leihe für 28 Millionen Euro von der US Sassuolo festverpflichtet. Für den amtierenden Scudetto-Sieger steuerte der italienische Nationalspieler (40 Länderspiele) in 109 Spielen 18 Tore und zehn Vorlagen bei. Der 1,72 Meter große Rechtsfuß wagt nun erstmals den Sprung aus seiner italienischen Heimat. Für Atlético ist Raspadori die gewünschte Verstärkung für die Offensive, zuvor hatten die Colchoneros einen Korb von Enzo Millot (23) kassiert, den es vom VfB Stuttgart zu Saudi-Klub Al Ahli zog.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Atl. Madrid
Neapel
Giacomo Raspadori

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Neapel Logo SSC Neapel
Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert