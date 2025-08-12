Menü Suche
M’gladbach: Castrop vollzieht Verbandswechsel

von Dominik Schneider - Quelle: FIFA.com
Jens Castrop (r.) im Testspiel gegen den FC Valencia @Maxppp

Möglicherweise wird Jens Castrop bald als A-Nationalspieler für Südkorea auflaufen. Wie der Website der FIFA zu entnehmen ist, hat der Sommer-Neuzugang von Borussia Mönchengladbach einen Verbandswechsel vollzogen und ist künftig für das Heimatland seiner Mutter spielberechtigt.

Im Jugendbereich lief Castrop von der U16 durchgehend bis zur U21 für deutsche Auswahlteams auf. Vom Durchbruch ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der 22-Jährige aber weit entfernt. Mit Südkorea steigen die Chancen für Castrop, eventuell bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, in Mexiko und in Kanada mit von der Partie zu sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
