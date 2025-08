VfB: Silas-Berater wird deutlich

Silas will sich beim VfB Stuttgart beweisen. Memet Eser, der Berater des 26-Jährigen, macht gegenüber der ‚Bild‘ klar: „Wir bleiben. Silas wird im Training sein Bestes geben und hoffen, dass das anerkannt wird.“ Die Schwaben suchen allerdings nach einem Abnehmer und erhoffen sich eine Ablösesumme von acht Millionen Euro.

„Er wird schauen müssen, dass er schnell gesund wird. Er ist nicht in der Lage, Dinge auf dem Platz zu machen. Er muss fit werden, dann schauen wir, was das Beste ist. Wenn er gesund ist, setzen wir uns zusammen“, sagte Sebastian Hoeneß erst kürzlich über den schwerer am Knöchel verletzten Flügelstürmer, der noch bis 2026 an den VfB gebunden ist. Zuletzt hatte unter anderem Samsunspor Interesse an Silas gezeigt, doch die Ablöse ist dem türkischen Erstligisten zu hoch.