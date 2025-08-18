17 Millionen: Inter verkauft Zalewski

Nicola Zalewski wechselt innerhalb der Serie A. Wie Atalanta Bergamo mitteilt, kommt der polnische Nationalspieler von Inter Mailand zu den Bergamasken. Der Flügelspieler erhält einen Vierjahresvertrag, der per Option um zwei zusätzliche Jahre ausgedehnt werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen 17 Millionen Euro Ablöse für den Transfer. Vor einem Jahr zahlten die Nerazzurri noch lediglich etwas mehr als sechs Millionen Euro an die Roma für den Rechtsfuß. Ein Jahr später gelingt es Inter, ein großes Transferplus zu erwirtschaften.