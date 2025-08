Allofs hat noch „nicht genug“

Klaus Allofs denkt noch lange nicht ans Aufhören. Das bekräftigt der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf gegenüber der ‚Bild‘: „Ich habe das Glück gehabt, dass ich als Spieler machen konnte, was ich machen wollte. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich in der Phase, wo man gesucht hat, da gelandet bin, wo ich mich wohlfühle. Und das ist weiter so, dass es mir Spaß macht, die Geschicke eines Vereins zu leiten. Eine Mannschaft zusammenzustellen und Mitarbeiter heranzuführen, sich gemeinsam auszutauschen und alle Qualitäten zu vereinen. Deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es genug ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2020 zieht der frühere Geschäftsführer von Werder Bremen die Strippen bei der Fortuna, zunächst als Mitglied des Vorstands, seit 2022 als offizieller Sportvorstand. Der derzeitige Vertrag des 68-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Aktuell liegt der Fokus von Allofs jedoch vor allem auf dem ambitionierten Saisonziel: Düsseldorf geht mit der klaren Vorgabe Bundesligaaufstieg in die neue Spielzeit.