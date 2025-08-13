Menü Suche
Kommentar 1
VfB: Diehl in die zweite Liga?

von Georg Kreul - Quelle: Tief im Westen
Justin Diehl streckt die Zunge raus @Maxppp

Justin Diehl könnte aufgrund der Konkurrenzsituation beim VfB Stuttgart noch den Abflug per Leihe machen. Wie das Magazin ‚Tief im Westen‘ berichtet, bekundet der VfL Bochum Interesse am flinken Offensivspieler. Beim Bundesliga-Absteiger muss der Abgang von Moritz Broschinski (FC Basel) kompensiert werden. Der 24-Jährige war einer der wenigen agileren Angreifer, die Trainer Dieter Hecking zur Verfügung standen. Diehl ist einer der Kandidaten, der die Lücke füllen könnte.

Beim VfB kommt der Youngster auch ein Jahr nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu den Schwaben nicht richtig in Tritt. In der aktuellen Saisonvorbereitung warf den 20-Jährigen eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zurück. Dennoch hält der VfB große Stücke auf Diehl, sodass laut dem Bericht maximal eine Leihe ohne Kaufoption in Frage kommt. An Stuttgart ist der Rechtsfuß ohnehin noch langfristig bis 2029 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
