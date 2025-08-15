Menü Suche
Paris-Abflug: Trapp informiert SGE-Bosse

von David Hamza - Quelle: Bild
Trapp steigt aus dem Bus @Maxppp

Kevin Trapps Transfer zum Paris FC ist wohl nur noch Formsache. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 35-jährige Torhüter den Vereinsverantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche am Donnerstagabend darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das Angebot des finanzstarken Ligue 1-Aufsteigers annehmen will.

Eintracht Frankfurt werde den Deal für eine Million Euro Ablöse durchwinken, sobald Ersatz gefunden ist. Die heißeste Spur führt zu Michael Zetterer (30), für den Werder Bremen vier bis fünf Millionen Euro Ablöse sehen will.

