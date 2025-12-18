Eintracht-Abschied: Kurioses Vorhaben bei Götze

Mario Götze könnte bei einem Wechsel in die MLS im kommenden Sommer auf Unterstützung zählen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde die Liga selbst dem Weltmeister von 2014 bei der Suche nach einem passenden Verein unter die Arme greifen. Das Boulevardblatt bringt die Metropolen Miami, New York und Los Angeles ins Spiel.

Auch ein Verbleib bei Eintracht Frankfurt ist noch nicht vom Tisch. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zwar am Saisonende aus, beinhaltet aber eine einjährige Verlängerungsoption. In den nächsten Wochen sollen Gespräche mit den Adlerträgern folgen. In der laufenden Spielzeit muss sich der 33-Jährige vermehrt mit der Jokerrolle begnügen.