Schalke wickelt Bulut-Transfer ab

Schalke 04 muss den Rest der laufenden Zweitliga-Saison ohne Taylan Bulut (19) bestreiten. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde der Transfer des Rechtsverteidigers zu Besiktas noch am gestrigen Donnerstagabend vereinbart, alle Parteien seien sich mittlerweile einig.

Schalke winken laut ‚Sky‘ fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse für das Eigengewächs, Bonuszahlungen können noch hinzukommen. Auch zahlreiche Bundesligisten hatten den deutschen U19-Nationalspieler auf dem Zettel, ziehen aber offenbar den Kürzeren. Buluts Vertrag beim Zweitligisten läuft 2029 aus.