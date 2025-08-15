Menü Suche
VfB-Rückkehr: Der Preis für Tomás

von David Hamza - Quelle: Sky
Die Anzeichen verdichten sich, dass Tiago Tomás (23) zum VfB Stuttgart zurückkehren wird. ‚Sky‘ berichtet von weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Diskutiert werde über eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro, die finale Einigung stehe aber noch aus. Bei den Schwaben soll Tomás ein Vertrag über mindestens drei Jahre winken.

Für den VfB hatte der variable Angreifer schon leihweise von Anfang 2022 bis Sommer 2023 gespielt (47 Einsätze, zwölf Scorerpunkte), ehe Sporting Lissabon ihn für acht Millionen Euro an den VfL Wolfsburg verkaufte. Dort läuft der Vertrag des Portugiesen noch zwei Jahre.

