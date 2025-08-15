Menü Suche
Offiziell Serie A

Milan schnappt sich Athekame

von Fabian Ley - Quelle: acmilan.com
1 min.
Zachary Athekame ist für Bern am Ball @Maxppp

Kurz nach dem Transfer von Innenverteidiger Koni De Winter (23) holt der AC Mailand weitere Verstärkung für die Defensive an Bord. Die Rossoneri verkünden die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Zachary Athekame. Der 20-jährige Schweizer unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach überweist Milan ein Ablösepaket in Höhe von zehn Millionen Euro an den BSC Young Boys, der sich zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat.

AC Milan
From today, Rossonero runs in your veins 🔴⚫

#WelcomeAthekame
Dem U21-Nationalspieler gelang in der vergangenen Spielzeit mit wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen der Durchbruch in Bern. Nach Mittelfeldspieler Ardon Jashari (23) ist Athekame der zweite Schweizer binnen kurzer Zeit, der bei Milan anheuert. Bei den Italienern herrschte nach dem Verkauf von Emerson Royal (26/Flamengo) und dem Ende der Leihe von Kyle Walker (35/jetzt FC Burnley) Handlungsbedarf auf der rechten Abwehrseite.

