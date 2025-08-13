Menü Suche
De Winter folgt auf Thiaw

von Lukas Hörster - Quelle: acmilan.com
Koni De Winter im Genua-Trikot @Maxppp

Der AC Mailand hat Koni De Winter verpflichtet. Wie die Lombarden mitteilen, kommt der 23-jährige Innenverteidiger vom FC Genua und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse für den belgischen Nationalspieler fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro.

AC Milan
Brace yourselves… De 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 has arrived in Milan ❄️🔴⚫

#WelcomeDeWinter
Mit der Verpflichtung von De Winter reagiert Milan auf den Abgang von Malick Thiaw (24). Der deutsche Nationalspieler wechselt für 40 Millionen Euro zu Newcastle United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
