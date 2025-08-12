Geldregen für Schalke: Thiaw wechselt zu Newcastle

Nach drei Jahren bricht Malick Thiaw seine Zelte beim AC Mailand ab. Newcastle United gibt die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell bekannt. Bei den Magpies, die in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sind, unterschreibt der 24-Jährige einen langfristigen Vertrag.

Dem Vernehmen nach überweist der Premier League-Klub eine Ablöse in Höhe von rund 38 Millionen Euro nach Italien. Durch etwaige Boni kann die Summe um weitere vier Millionen ansteigen. An Milan, für das der dreimalige DFB-Nationalspieler insgesamt 85 Mal auf dem Platz stand, war Thiaw noch bis 2027 gebunden.

„Ich freue mich sehr, diesem großartigen Verein beizutreten. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen und meine neuen Teamkollegen und das gesamte Personal kennenzulernen“, wird Thiaw auf der Website von Newcastle zitiert.

Schalke kassiert Millionensumme

Auch für den FC Schalke 04 ist der Wechsel des gebürtigen Düsseldorfers interessant. Der Zweitligist, der Thiaw 2022 für rund neun Millionen Euro nach Mailand verkauft hatte, erhält dank einer Weiterverkaufsbeteiligung zehn Prozent des Transferüberschusses sowie einen Solidaritätsbeitrag für die Ausbildung. Dadurch kassieren die Knappen abzüglich der Steuern etwa drei Millionen Euro.