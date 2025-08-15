Einigung: Cucurella verlängert bei Chelsea

Marc Cucurella bleibt dem FC Chelsea erhalten. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Klub und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt. Das aktuelle Arbeitspapier des Spaniers läuft noch bis 2028 und wird nun vorzeitig ausgeweitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cucurella zählt bei den Blues sowohl auf als auch neben dem Platz zu den Anführern. An der Stamford Bridge sieht man den 27-Jährigen als integralen Bestandteil der langfristigen Zukunftsplanung. Zuletzt wurde der Spanier auch mit einem Transfer zu Al Nassr in Verbindung gebracht – mit der vorzeitigen Ausweitung des Kontrakts ist diese Option aber endgültig vom Tisch.