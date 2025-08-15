Menü Suche
Kommentar
Premier League

Einigung: Cucurella verlängert bei Chelsea

von Arouna Touray - Quelle: Fabrizio Romano
Marc Cucurella in einem Zweikampf @Maxppp

Marc Cucurella bleibt dem FC Chelsea erhalten. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Klub und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt. Das aktuelle Arbeitspapier des Spaniers läuft noch bis 2028 und wird nun vorzeitig ausgeweitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cucurella zählt bei den Blues sowohl auf als auch neben dem Platz zu den Anführern. An der Stamford Bridge sieht man den 27-Jährigen als integralen Bestandteil der langfristigen Zukunftsplanung. Zuletzt wurde der Spanier auch mit einem Transfer zu Al Nassr in Verbindung gebracht – mit der vorzeitigen Ausweitung des Kontrakts ist diese Option aber endgültig vom Tisch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Marc Cucurella

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Marc Cucurella Marc Cucurella
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert