Ex-Leverkusener Mukiele verlässt PSG

von David Hamza - Quelle: RMC
Nordi Mukiele im Dress von Bayer Leverkusen @Maxppp

Nordi Mukiele (27) steht bei Paris St. Germain erneut vor dem Absprung. ‚RMC‘ berichtet, dass der Rechtsverteidiger zum Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland wechseln wird. Mukiele habe bereits die Erlaubnis erhalten, nach England zu reisen.

In Sunderland trifft der Franzose auf Granit Xhaka (32), mit dem er in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen spielte. Der Bundesligist hatte Mukiele, einst auch für RB Leipzig am Ball, von PSG ausgeliehen. 24 Mal lief der auch als Innenverteidiger einsetzbare Rechtsfuß für Bayer auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
