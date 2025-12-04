Menü Suche
La Liga

Alexander-Arnold erneut verletzt

von Dominik Schneider - Quelle: realmadrid.com
Trent Alexander-Arnold winkt an der Anfield Road @Maxppp

Das Verletzungspech bleibt Trent Alexander-Arnold treu. Wie Real Madrid bekanntgibt, wird der spielstarke Rechtsverteidiger aufgrund einer Verletzung erneut pausieren. Dem Bericht der Königlichen ist zu entnehmen, dass sich der 27-jährige Engländer „eine Muskelverletzung im Musculus rectus femoris des linken Oberschenkelmuskels“ zugezogen hat. ‚Cadena COPE‘ und ‚as‘ berichten von einer zweimonatigen Ausfallzeit.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Trent.
Die Blessur war auch der Grund dafür, dass Alexander-Arnold in der gestrigen Partie gegen Athletic Bilbao (3:0) nach 55 Minuten durch Raul Asencio ersetzt werden musste. Im Verlauf des Spiels gegen die Basken bis zu seiner Verletzung verzeichnete der 34-fache Nationalspieler seinen ersten Assist in La Liga.

