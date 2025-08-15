BVB: Millionen-Poker um Haller

Der anvisierte endgültige Wechsel von Sébastien Haller zum FC Utrecht droht zu platzen. Der Rekordeinkauf von Borussia Dortmund fordert zunächst eine Abfindung vom BVB, ehe er andernorts einen wesentlich niedriger dotierten Vertrag unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben sind durchaus dazu bereit – haben die Höhe der Zahlung betreffend aber gänzlich andere Vorstellungen als Haller. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordert der 31-jährige Mittelstürmer sechs Millionen Euro, während Dortmund ihm aktuell nur zwei Millionen in Aussicht stellt.

Unter diesen Umständen ist ein Wechsel gerade blockiert. Laut der ‚Bild‘ könnte Haller sogar bei der DFB-Pokal-Erstrundenpartie bei Rot-Weiss Essen am Montag (20:45 Uhr) im Kader stehen. Die Idee, dass der Ivorer als Backup von Serhou Guirassy (29) in die Saison geht, könnte somit wiederbelebt werden.