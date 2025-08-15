Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

BVB: Millionen-Poker um Haller

Aufgrund seiner Krebserkrankung 2022 konnte Sébastien Haller dem BVB nur ganz selten so helfen, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Nun wird seine Abfindung verhandelt.

von Lukas Hörster
1 min.
Sébastien Haller klatscht mit dem BVB-Maskottchen ab @Maxppp

Der anvisierte endgültige Wechsel von Sébastien Haller zum FC Utrecht droht zu platzen. Der Rekordeinkauf von Borussia Dortmund fordert zunächst eine Abfindung vom BVB, ehe er andernorts einen wesentlich niedriger dotierten Vertrag unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben sind durchaus dazu bereit – haben die Höhe der Zahlung betreffend aber gänzlich andere Vorstellungen als Haller. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordert der 31-jährige Mittelstürmer sechs Millionen Euro, während Dortmund ihm aktuell nur zwei Millionen in Aussicht stellt.

Unter diesen Umständen ist ein Wechsel gerade blockiert. Laut der ‚Bild‘ könnte Haller sogar bei der DFB-Pokal-Erstrundenpartie bei Rot-Weiss Essen am Montag (20:45 Uhr) im Kader stehen. Die Idee, dass der Ivorer als Backup von Serhou Guirassy (29) in die Saison geht, könnte somit wiederbelebt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (15)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Utrecht
Sébastien Haller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Utrecht Logo FC Utrecht
Sébastien Haller Sébastien Haller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert