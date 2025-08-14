Konkretes Thema: Tomás zurück zum VfB?

Kehrt Tiago Tomás in diesem Sommer an alte Wirkungsstätte zurück? Die Möglichkeit besteht, laut dem ‚kicker‘ befasst sich der Pokalsieger „intensiv“ mit einem Transfer des 23-jährigen Portugiesen vom VfL Wolfsburg, der 2022/23 von Sporting Lissabon an den VfB verliehen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwaben fahnden seit Wochen nach einem schnellen Offensivmann, der sowohl auf den Außenbahnen als auch in der Sturmmitte agieren kann. Die Personalie Tomás ist also unabhängig von dem Ausgang des Pokers um Nick Woltemade (23) zu betrachten.

An Wolfsburg ist Tomás noch bis 2027 vertraglich gebunden. Wirklich abrufen konnte der trickreiche Rechtsfuß sein Potenzial bei den Wölfen bislang nur selten. Neun Treffer in 65 Pflichtspielen sind ein eher unterdurchschnittliches Zeugnis dessen, was der frühere U21-Nationalspieler zu leisten imstande ist. Gut möglich, dass sich das Werben der Stuttgarter in den kommenden Tagen weiter konkretisiert.