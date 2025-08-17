Trapp-Abgang: SGE ernennt neuen Kapitän

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für Kapitän Kevin Trapp (35) bestimmt, der kurz vor der Unterschrift beim Paris FC steht. Fortan wird der bisherige Vizekapitän Robin Koch (29) die Mannschaft mit der Binde um den Arm auf das Feld führen. Diese Entscheidung habe Trainer Dino Toppmöller getroffen, teilen die Hessen offiziell mit.

Toppmöller sagt: „Robin ist ein absoluter Leistungsträger und eine Führungspersönlichkeit. Er ist unangefochtener Stammspieler und spielt für mich eine zentrale Rolle auf dem Platz. Daher ist er für mich der bestmögliche Kapitän.“ Den Abschied von Trapp kommuniziert die SGE derweil noch nicht. Den Kaderplatz des Torhüters wird Werder Bremens Michael Zetterer (30) einnehmen.