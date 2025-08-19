Lomónaco in die Bundesliga?

Der VfL Wolfsburg ist offenbar auf Innenverteidiger Kevin Lomónaco (23) von Independiente aufmerksam geworden. ‚Sky‘ zufolge sind die Gespräche über einen Transfer bereits angelaufen. Der VfL überlege, konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege zu leiten.

Lomónaco war erst im Januar für 2,9 Millionen Euro fest von RB Bragantino zum argentinischen Erstligisten gewechselt. Dort gehört der aufstrebende Defensivakteur zum festen Stammpersonal. In der Autostadt könnte er die Lücke füllen, die durch den verletzungsbedingten Ausfall von Denis Vavro (29/Adduktorenverletzung) entstanden ist.