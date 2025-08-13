Nach Thiaw: Newcastle vor nächstem teuren Deal

Newcastle United zieht nach den insgesamt knapp 100 Millionen Euro teuren Transfers von Anthony Elanga (23/Nottingham Forest) und Malick Thiaw (24/AC Mailand) bald den nächsten kostspieligen Neuzugang an Land. Wie Fabrizio Romano berichtet, biegt der vom saudi-arabischen Staat finanzierte englische Erstligist bei der Verpflichtung von Jacob Ramsey (24) auf die Zielgerade ein.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler soll von Aston Villa kommen. Newcastles Ligarivale werde mit einer Ablöse von rund 46 Millionen Euro entschädigt. Der Deal werde gerade finalisiert. Ramsey wollte laut Romano unbedingt nach Newcastle, eine Anfrage von West Ham United lief daher ins Leere.