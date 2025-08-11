Menü Suche
Dresden verpflichet Vermeij

von Fabian Ley - Quelle: dynamo-dresden.de
Vincent Vermeij beim Aufwärmen @Maxppp

Dynamo Dresden bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Wie der Zweitliga-Aufsteiger offiziell mitteilt, wechselt Vincent Vermeij von Fortuna Düsseldorf zu den Sachsen. Als Ablöse werden rund 250.000 Euro gehandelt. Der 31-jährige Niederländer verabschiedet sich mit 15 Toren und vier Vorlagen in 57 Einsätzen von der Fortuna.

SG Dynamo Dresden
Welkom Vincent! 🇳🇱

Die SGD hat am Montag Stürmer Vincent #Vermeij von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Schön, dass du bei uns bist! ✍️👉 #sgd1953
„Mit Vincent konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen sehr gut kennt und bereits in zahlreichen Spielklassen über die zweite Liga hinaus seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Körpergröße und Technik kann er unserer Offensive weitere Durchschlagskraft geben“, sagt Dresdens Geschäftsführer Sport Thomas Brendel. Zur Vertragslaufzeit macht Dynamo keine Angaben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
