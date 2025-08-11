Dresden verpflichet Vermeij

Dynamo Dresden bedient sich bei der Ligakonkurrenz. Wie der Zweitliga-Aufsteiger offiziell mitteilt, wechselt Vincent Vermeij von Fortuna Düsseldorf zu den Sachsen. Als Ablöse werden rund 250.000 Euro gehandelt. Der 31-jährige Niederländer verabschiedet sich mit 15 Toren und vier Vorlagen in 57 Einsätzen von der Fortuna.

„Mit Vincent konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen sehr gut kennt und bereits in zahlreichen Spielklassen über die zweite Liga hinaus seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Körpergröße und Technik kann er unserer Offensive weitere Durchschlagskraft geben“, sagt Dresdens Geschäftsführer Sport Thomas Brendel. Zur Vertragslaufzeit macht Dynamo keine Angaben.