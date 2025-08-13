Fortuna-Fehlstart: Thioune angezählt
Daniel Thioune könnte der Fehlstart mit Fortuna Düsseldorf womöglich schon früh in der Saison den Job kosten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird es für den 51-Jährigen bei der nächsten Ligapleite bereits eng. Die Fortuna startete mit zwei deutlichen Niederlagen in die Saison und belegt mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:7 nach zwei Spieltagen den letzten Tabellenplatz der zweiten Liga. Ein herber Dämpfer für den Verein, der Aufstiegsambitionen hegt.
„Zwei Niederlagen zum Start hatte ich als Trainer noch nie – das baut natürlich Druck auf. Ich weiß, dass es meine anspruchsvollste Situation als Fortuna-Trainer sein kann“, sagte Thioune zuletzt, der das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Drittligist 1. FC Schweinfurt 05 als „alternativlos“ bezeichnete. Thioune steht bei den Düsseldorfern seit Anfang 2022 an der Seitenlinie, sein Vertrag gilt noch bis 2028.
