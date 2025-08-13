Menü Suche
Wolfsburg: Abnehmer für Jenz gefunden?

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Moritz Jenz beißt auf seinen Zahnschutz @Maxppp

Moritz Jenz hat einen Verehrer aus der Türkei. Wie ‚Sky‘ berichtet, prüft Besiktas einen möglichen Sommertransfer des Innenverteidigers. Dem Bezahlsender zufolge haben die Adler bereits Kontakt mit den Wölfen aufgenommen, um die Konditionen für einen möglichen Deal zu erfragen.

Der 26-Jährige kam 2023 für acht Millionen Euro vom FC Lorient in die Autostadt. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2028. Vergangene Saison lief er leihweise für den 1. FSV Mainz auf.

Bundesliga
Süper Lig
Wolfsburg
Beşiktaş
Moritz Jenz

