Wolfsburg: Abnehmer für Jenz gefunden?

Moritz Jenz hat einen Verehrer aus der Türkei. Wie ‚Sky‘ berichtet, prüft Besiktas einen möglichen Sommertransfer des Innenverteidigers. Dem Bezahlsender zufolge haben die Adler bereits Kontakt mit den Wölfen aufgenommen, um die Konditionen für einen möglichen Deal zu erfragen.

Der 26-Jährige kam 2023 für acht Millionen Euro vom FC Lorient in die Autostadt. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2028. Vergangene Saison lief er leihweise für den 1. FSV Mainz auf.