Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Dresden gibt Meißner ab

von Lukas Weinstock - Quelle: vfl.de
1 min.
Robin Meißner im Porträt @Maxppp

Dynamo Dresden verleiht Robin Meißner. Der VfL Osnabrück sichert sich die Dienste des 25-jährigen Stürmers, der 2023 vom Hamburger SV zu den Sachsen gekommen ist. Ob eine Kaufoption im Deal enthalten ist, wird nicht mitgeteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Osnabrück
Der VfL Osnabrück hat am Mittwoch Robin Meißner von der SG Dynamo Dresden verpflichtet. Der zweit- und drittligaerfahrene Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis nach Osnabrück – mindestens für die Saison 2025/26.

➡️

#vfl1899
Bei X ansehen

„Wir freuen uns sehr, dass sich Robin trotz anderer Optionen für den VfL und unseren gemeinsamen Weg entschieden hat. Wir wollen ihm seinen Start bei uns so leicht wie möglich machen und werden die Trainingseinheiten und das Testspiel am Samstag nutzen, um sich und die Abläufe kennenzulernen“, erklärt Joe Enochs, Direktor Fußball des Drittligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Dresden
Osnabrück
Robin Meißner

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Osnabrück Logo VfL Osnabrück
Robin Meißner Robin Meißner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert