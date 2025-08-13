Dresden gibt Meißner ab

Dynamo Dresden verleiht Robin Meißner. Der VfL Osnabrück sichert sich die Dienste des 25-jährigen Stürmers, der 2023 vom Hamburger SV zu den Sachsen gekommen ist. Ob eine Kaufoption im Deal enthalten ist, wird nicht mitgeteilt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Robin trotz anderer Optionen für den VfL und unseren gemeinsamen Weg entschieden hat. Wir wollen ihm seinen Start bei uns so leicht wie möglich machen und werden die Trainingseinheiten und das Testspiel am Samstag nutzen, um sich und die Abläufe kennenzulernen“, erklärt Joe Enochs, Direktor Fußball des Drittligisten.