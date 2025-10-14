Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbachs Forderung an Schröder

von David Hamza - Quelle: Bild
Macher mit Glatze: Rouven Schröder @Maxppp

Eugen Polanski wird auch unter dem neuen Geschäftsführer Sport Rouven Schröder Trainer vom Borussia Mönchengladbach bleiben. Laut der ‚Bild‘ war das einer der Kerninhalte der Gespräche mit den BMG-Bossen Geschäftsführer Stefan Stegemann und Markus Aretz, Schröder sei aber schnell von dieser Idee überzeugt gewesen. Mindestens bis Weihnachten soll die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge kassiert RB Salzburg für den Schröder-Wechsel nach Gladbach zwischen 700.000 und 1,5 Millionen Euro Ablöse, laut ‚Bild‘ unterschreibt Schröder einen Vertrag bis 2029 mit Option auf Verlängerung im Erfolgsfall. Die offizielle Verkündung steht noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
M'gladbach
Salzburg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Salzburg Logo FC Salzburg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert