Nagelsmann genervt von Torwart-Debatte

Julian Nagelsmann kann die Diskussion über die Torwartposition nicht mehr hören. Nach dem gestrigen 1:0-Sieg in Nordirland bezeichnete der Bundestrainer die anhaltende Debatte bei ‚RTL‘ als „nicht zielführend“. Nagelsmann nimmt vor allem seine amtierende Nummer eins Oliver Baumann in Schutz: „Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt.“

Dabei muss sich Nagelsmann den Schuh auch zum Teil selbst anziehen, betonte er doch mehrfach öffentlich, dass Baumann nur der Platzhalter für Marc-André ter Stegen sei und der Keeper des FC Barcelona nach seiner Verletzungsrückkehr wieder die Nummer eins sein wird. Dennoch unterstreicht der Trainer: „In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem.“