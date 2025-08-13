Lyon schnappt sich Karabec

Adam Karabec zieht es in die Ligue 1. Wie Olympique Lyon offiziell bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige zunächst leihweise bis zum Saisonende von Sparta Prag zum achtfachen französischen Meister. OL zahlt 300.000 Euro Leihgebühr und hat sich eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro plus bis zu 800.000 Euro an möglichen Boni gesichert. Im Fall der Fälle würde Prag zudem eine Gewinnbeteiligung von 15 Prozent erhalten, sollte Lyon den Mittelfeldspieler weiterverkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit haben sich die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Tschechen beim Hamburger SV endgültig zerschlagen. Karabec hatte die vergangene Saison ebenfalls leihweise bei den Rothosen verbracht und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Hamburg ließ die Kaufoption in Höhe von 4,2 Millionen Euro jedoch verstreichen und wollte sich mit Prag anderweitig einig werden. Dies gelang jedoch nicht.